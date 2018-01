O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade, completa 79 anos de existência, no dia 10 de janeiro. Para celebrar a data e os bons resultados na conservação da biodiversidade e na satisfação das pessoas que visitam o local, a direção da unidade organizou o corte de um grande bolo com os funcionários do parque, no Centro de Visitantes. A festa contou ainda com plantio de mudas nativas no início da ciclo trilha e a abertura da exposição Projeto Carnívoros do Iguaçu, no Porto Canoas.

O Parque Nacional do Iguaçu protege uma área de 185 mil hectares de Mata Atlântica e uma rica biodiversidade, constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileiras. Atraídos por esta singularidade da natureza, somada ao zelo e os bons serviços do Parque Nacional do Iguaçu, 1.788.922 pessoas de 166 nacionalidades conheceram a unidade de conservação em 2017.