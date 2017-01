Os estudantes de cursos superiores e ensinos médio e médio profissionalizante (Magistério) terão uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. A prefeitura abriu processo seletivo para a contratação de estagiários. As inscrições podem ser feitas pessoalmente no Protocolo Geral até o dia 10 de fevereiro no horário das 8h ás 13h30 de segunda a sexta-feira.

De acordo com o edital, disponível no Diário Oficial 2.979 de 19 de janeiro, os interessados devem estar matriculados e frequentando as aulas nas instituições de ensino em Foz do Iguaçu. Outra exigência é que o aluno tenha idade superior a 16 anos.

Serão oferecidas oportunidades para estudantes que estejam em cursos superiores de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis (a partir do 3º período), Educação Física (Bacharelado), Engenharia Ambiental (a partir do 3º período), Farmácia (a partir do 3º período), Hotelaria (com fluência em inglês), Letras (Licenciatura), Pedagogia, Redes de Computadores, Serviço Social (a partir do 3º período), Serviço Social (a partir do 3º período), Sistema de Informação e Turismo (com fluência em inglês).

Para os níveis médio e médio profissionalizante serão disponibilizadas vagas para estudantes do Ensino Médio e Normal (Formação de docentes de Educação Infantil e Ensino Fundamental e Normal Modalidade Regular).

A carga horária é de quatro a seis horas diárias com variação de níveis superior e médio. Os valores da bolsa-auxílio vão de R$ 418,00 (Nível Médio 4 horas/dia) até R$ 572,00 (Nível Superior 6 horas/dia). Os estudantes selecionados com nível superior bilíngue com carga de seis horas diárias terão bolsa-auxílio de R$ 671,00. Todos os estudantes terão direito ao auxílio de transporte no valor de R$ 100,00.

Conforme o edital, não será permitido a realização concomitante de mais de um estágio remunerado pelo mesmo candidato. Serão reservadas 5% das vagas aos candidatos com deficiência, observada a compatibilidade do estágio com a deficiência apresentada.

O número de vagas será definido de acordo com a necessidade de cada secretaria. Ainda segundo o edital, no dia 20 de fevereiro serão divulgadas as notas preliminares de todos os cursos. A lista dos candidatos aptos para a contratação será amplamente divulgada no dia 10 de março.

Documentos necessários

O candidato interessado à vaga de estágio deverá comparecer pessoalmente ao Protocolo Geral com os seguintes documentos: ficha de inscrição corretamente preenchida, uma cópia simples e legível da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto, legalmente reconhecido e dentro do prazo de validade, uma cópia simples e legível do CPF se o número não constar no documento apresentado anterior, uma cópia simples e legível do comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses), uma cópia simples e legível da declaração de matrícula escolar, referente ao ano de 2017, expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias.

Mas informações no Diário Oficial no link.