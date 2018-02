O primeiro final de semana da edição 2018 do projeto Mais Verão – Nos Caminhos ao Lago de Itaipu, principal evento esportivo voltado para os moradores da região Oeste do Estado, superou todas as expectativas dos organizadores. Nos municípios de Mercedes, Itaipulândia e Entre Rios do Oeste, a população compareceu em peso às prainhas para conferir as atividades e aproveitar o sol e o calor. A organização é do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com apoio da Itaipu Binacional.

Em Itaipulândia, cerca de duas mil pessoas passaram pela prainha no sábado e no domingo. Segundo o organizador do evento, Ademir Pech, o torneio de bocha de areia foi bastante concorrido, com mais de 49 equipes participando. O esporte é bem tradicional por lá. “A praia estava cheia de crianças e adultos, todos aproveitando as atividades”, comentou Ademir.

A competição de vôlei em duplas fez tanto sucesso em Entre Rios do Oeste, que o evento se estendeu até as 22h30, tanto no sábado quanto no domingo. “Foram 18 duplas masculinas e 15 femininas, e as partidas foram bem disputadas”, disse Joceli Schmitt, secretária de Esporte e Lazer de Entre Rios do Oeste.

“O futesabão e as oficinas de stand-up paddle também dizeram muito sucesso com as crianças”, lembrou Joceli. O público estimado nos dois dias é de cerca de três mil pessoas. “A praia estava lotada, estava bem difícil estacionar”, disse.

Mercedes teve uma enorme variedade de atividades para os participantes do Mais Verão, inclusive um show musical na noite de sábado. Por lá, as competições esportivas já vinham acontecendo desde terça-feira (30), para os atletas da cidade. O final de semana ficou dedicado aos turistas e amadores.

Segundo Valdecir dos Santos, da organização do evento, quase duas mil pessoas participaram das atividades na praça central da cidade, que incluíram zumba, futesabão, torneios relâmpago, campeonatos de pênaltis, entre outras atividades.

Próximas cidades

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, quem recebe as atividades do Mais Verão são os moradores de São José das Palmeiras, Marechal Cândido Rondon e Mundo Novo. E tem muita diversão programada para as três cidades, além de torneios esportivos. Em São José das Palmeiras e Mundo Novo, tem futebol e vôlei de areia; handebol e tennis beach são as competições em Marechal Cândido Rondon.

Mais Verão

Ao todo, serão cinco finais de semana, até o dia 4 de março, com atividades em 14 municípios lindeiros ao lago de Itaipu. Estão programadas competições em mais de dez modalidades esportivas, além de atividades paralelas de entretenimento e saúde. Confira a programação completa: