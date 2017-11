O Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu Binacional, recebe, a partir desta quinta-feira, 30, a exposição “Herbário, entre caminhos e saberes”, que reúne a coleção do Herbário Evaldo Buttura, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). A abertura da exposição será às 19h, no hall de entrada do RBV. O Refúgio Biológico está localizado na Rua Teresina, 62, Vila C, e faz parte do circuito turístico de Itaipu.

A exposição está divida em duas partes. A primeira envolve a relevância das plantas, sua diversidade de formas e suas diferentes características – decorativas, alimentícias, medicinais e tóxicas. O enfoque da segunda parte é a importância do conhecimento científico, como a própria existência do herbário, para conservação da flora. São 20 fotografias, quadros de ilustrações botânicas e amostras de vegetais do acervo do Ecomuseu. O visitante poderá interagir com as amostras pelo cheiro, textura e som das plantas. Também haverá dinâmicas para explicar sobre a fauna da região.

Herbário Evaldo Buttura

O herbário é uma coleção de plantas secas, algas ou fungos, que serve para preservar a diversidade de espécies de uma região e, no caso da exposição, fazer a educação ambiental. O herbário Evaldo Buttura foi criado em 2015, no projeto de extensão universitária “Herbário EVB Itinerante: despertar para o ensino e conservação da flora regional”.

No trabalho de professores e alunos da Unila, em conjunto com as equipes técnicas do Ecomuseu e do Refúgio Biológico Bela Vista, foi reunido e restaurado o acervo botânico coletado pelo engenheiro agrônomo Evaldo Buttura no final da década de 70, na área de abrangência da usina hidrelétrica de Itaipu.