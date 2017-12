Foz do Iguaçu entrou definitivamente na cena gastronômica dos grandes eventos do segmento. Com o sucesso da primeira edição do festival Gastronomix, realizado neste sábado e domingo, 02 e 03, no Instituto Federal do Paraná, a segunda edição está confirmada para 2018. A data ainda não foi definida, mas os organizadores adiantaram que será em agosto, com novo horário, uma espécie de happy hour estendida, das 17h às 23h.

Num balanço parcial, antes do fechamento da feira neste domingo, mais de 3 mil pessoas haviam passado pelo local até às 18h.

Para o idealizador do Gastronomix, Leandro Knopfholtz, ter trazido para Foz do Iguaçu um festival consagrado de gastronomia possibilitou um novo espaço de opção para a cidade. “Várias culinárias dividiram o mesmo espaço no qual um chef indiano pôde trocar experiências com um outro amazonense”, exemplificou.

“A cidade ganhou muito com o Gastronomix, antes restrito só a Curitiba e a Florianópolis, em Santa Catarina. O festival trouxe novas opções para a comunidade aproveitar o que há de melhor nas mais diferentes cozinhas do mundo”, diz Alexandre Teixeira, assessor especial do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna. “Por causa do sucesso da primeira edição, não tem como não repetir a dose em 2018”, acrescentou.

Com opções de pratos de chefs renomados de R$ 10 a R$ 25, o Gatronomix possibilitou uma viagem por sabores de todo o Brasil e também da fronteira com a Argentina. Esta é a a primeira feira de gastronomia ao ar livre do Brasil.

A feira nasceu em Curitiba, em 2009, e já está na nona edição na capital. A primeira edição fora da capital paranaense foi este ano, em Florianópolis. A Itaipu, junto com a Cielo, é uma das patrocinadoras do evento, que conta também com apoio de outras entidades parceiras.