A ação conjunta entre servidores da Receita Federal, policiais do BPFron e da Força Nacional na Operação Fronteira Integrada, resultou em duas apreensões de videogames na última terça-feira, 06, na Ponte Internacional da Amizade.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 5h e foi realizada em um veículo com placas paraguaias, conduzido por dois homens de mesma nacionalidade. Primeiramente foram feitas vistorias no porta-malas e nos bancos traseiros, que encontravam-se vazios. Porém, após inspeção minuciosa no interior do automóvel, foram encontrados alguns volumes ocultos embaixo dos tapetes, contendo cinco videogames de alto valor. As mercadorias apreendidas totalizaram aproximadamente R$ 4 mil. Os ocupantes e o veículo foram liberados.

Mais tarde, em abordagem a um ônibus de linha internacional que vinha de Ciudad del Este, foi inibida uma prática que tem se tornado comum dentre passageiros que utilizam esse tipo de transporte. Durante fiscalização no interior do coletivo, verificou-se que um dos passageiros, um homem paraguaio de 30 anos, portava diversas sacolas carregadas com videogames de alto valor, 14 ao todo, além de 10 controles e duas caixas carregadas com 50 pacotes de cigarros. Ao ser questionado sobre as mercadorias, o passageiro afirmou que elas não eram de sua propriedade e que receberia R$ 10 por videogame e por caixa de cigarro para transportar até um hotel no centro de Foz. As mercadorias foram apreendidas totalizando aproximadamente R$ 22 mil.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.