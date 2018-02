Quem já não ouviu a expressão: “vou pular o Carnaval”, por aqueles que querem passar bem longe da data? Mas aqui em Foz do Iguaçu, isso é coisa do passado. A nova opção para quem não é do samba é o “Carnarock” que pretende estremecer o Teatro Barracão no sábado, 10, a partir das 21h. O evento é uma das atrações do Carnafalls 2018.

Quem gosta de acordes fortes, tem opção à vontade neste Carnaval. Serão 07 bandas dos mais variados estilos de rock: Warani (Paraguay), Reação Química, Experiencie, Light Holder, Tétano Febroso, Tributo a Nirvana, Canalhas S.A.

Com músicos reconhecidos na cena cultural da região trinacional, o evento pretende reunir roqueiros e roqueiras que ficavam sem opções durante o carnaval na cidade. O Carnarock é realizado pela Prefeitura Municipal através da Fundação Cultural e tem o apoio do MAFI – Movimento Alternativo de Foz do Iguaçu.

De acordo com um dos organizadores do movimento, o músico Giovani Fagundes, “o evento tem uma importância muito grande para os artistas e em especial para as bandas, porque geralmente no Carnaval, a galera dos outros estilos que não sejam do samba, ficam ociosos, sem ter o que fazer. Essa iniciativa é um bom precedente para o futuro da festividade”.

Inclusão e diversidade

É a primeira vez que o Carnafalls ganha diferentes versões em sua programação. Além do Carnarock, a festividade terá edições especiais nos bairros, garantindo alegria e diversão para as comunidades do Bairro Cidade Nova, Morumbi e Vila C, Carnaval da Terceira Idade, novidades que somam ao tradicionalíssimo Carnaval da Saudade. Segundo o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, “os eventos públicos precisam atender a todos os grupos, promovendo inclusão, e garantindo a expressão de todas as cores, culturas e diversidade da cidade”. Nesta edição, todas as atrações têm entrada franca.