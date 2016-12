Ticket Loko Leva o circo para as ruas de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu não pára de surpreender turistas e moradores nesta alta temporada de visitação. Neste período, os hotéis estão cheios e os atrativos estão com muitas novidades para melhor receber as famílias que vem do Brasil e todo mundo conhecer nossas belezas.

Pensando em levar descontração de uma forma lúdica e artística, o Ticket Loko fez uma parceria com o renomado Circocan – International School of Circus, que irá transformar por alguns instantes as Avenidas Brasil e Jorge Schimmelpfeng em um festival de rua, típico de grandes cidades dos Estados Unidos e Europa.

“A ideia é levarmos alegria do Circocan para a rua, neste momento ideal para confraternizar turistas e moradores em um grande espetáculo”, diz Felipe Portinho, gerente do Ticket Loko.

A grande estreia do espetáculo Circus Ticket Loko será nesta sexta-feira 30/12, às 20h, em frente aos hotéis Bogari e Águas do Iguaçu, no início da Avenida Brasil. Em janeiro, os espetáculos acontecem também no Rafain Chopp, na Jorge Schimmelpfeng.

O espetáculo Circus Ticket Loko é uma realização Circocan, e conta com o apoio do Hotel Bogari, Hotel Águas do Iguaçu e Rafain Chopp.

CIRCOCAN

A International School of Circus foi criado em 2003 para levar os benefícios e a diversão das acrobacias e atividades circenses para pessoas de todas as idades. A empresa atua permanentemente em Curitiba e Florianópolis, com aulas de circo, preparação e treinamento em circo e acrobacias, eventos corporativo, espetáculos, performances e oficinas. A equipe de professores, instrutores e artistas do Circocan possui qualificação internacional, profissionais com passagens por diversas escolas e companhias de circo do mundo, incluindo Circo Nacional da China e outras grandes escolas nos Estados Unidos.



TICKET LOKO

Todos os dias, o sistema inovador do Ticket Loko oferece dezenas de descontos em opções turísticas e gastronômicas em Foz do Iguaçu e região, desde o passeio Macuco Safari até jantares temáticos. Os descontos obtidos são para uso no mesmo dia, no dia seguinte ou até mesmo para serem usados durante a semana.

SERVIÇO

Estreia Circus Ticket Loko: 30/12

Festival de circo de rua

Local: Avenida Brasil, 74

Hora: 20h

ENTRADA GRATUITA