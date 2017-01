Tradicional em Foz do Iguaçu, Bourbon Cataratas surpreende pela produção para o Réveillon

O Bourbon Cataratas é um dos mais tradicionais destinos escolhidos pelos paranaenses para a noite de Réveillon. Neste ano, a programação iniciou com a celebração de Ano Novo na Capela Nossa Senhora da Paz, seguido de coquetel na piscina e queima de fogos, terminando em grande estilo com o tradicional jantar e Baile de Réveillon 2017, com show e bailarinos encantando as famílias presentes.

Para as crianças, um lugar de destaque na noite especial: um espaço tematizado exclusivo para aproveitar a passagem do ano. O resort é referência para o público infantil, com espaços Turma da Mônica exclusivos, com mais de 30 brinquedos inspirados nos personagens do desenhista Mauricio de Sousa. Durante o fim de semana, a turminha mais querida dos quadrinhos também passou por ali para comemorar com os hóspedes-mirins.

“A cada ano, recebemos mais hóspedes para desfrutar desse momento tão especial e revemos também famílias que escolheram nosso resort para as férias com os filhos”, destaca Odair Gonçalves, gerente regional da Bourbon Hotéis e Resorts.



O Bourbon Cataratas conta com uma excelente localização, estando a poucos minutos do aeroporto e do principal ponto turístico da cidade, as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, que fica no Parque Nacional do Iguaçu. Além disso, é possível aproveitar o turismo de compras, na tríplice fronteira, e as opções de atividade radicais. O resort conta com agências parceiras que fornecem todo o suporte para estes passeios. Durante o tempo em que estiverem no resort, os hóspedes podem aproveitar o SPA, piscinas adulto e infantil, piscina coberta e aquecida, FunPlace, Sports Park e uma programação especial de lazer.

Reserve o seu hotel em Foz.