Dois programas de mestrado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) estão com inscrições abertas para a seleção de alunos especiais: o Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (IELA) e o Mestrado em Biociências. Para ambos, a inscrição é gratuita, e as aulas terão início no primeiro semestre letivo de 2018.

Para o Mestrado em Biociências, as inscrições vão até o dia 14 de fevereiro, e podem inscrever-se pessoas graduadas nas áreas de Ciências Biológicas, Biotecnologia, Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária, Farmácia, Saúde Coletiva, Nutrição, Fisioterapia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Psicologia, Odontologia, Biomedicina, Bioquímica e áreas afins. Os candidatos classificados poderão cursar até duas disciplinas por semestre.

Estão sendo ofertadas seis disciplinas, todas a serem cursadas no campus Jardim Universitário: Biotoxinologia: ferramentas para a pesquisa biomédica e sua importância em saúde; Genética Integrativa: do DNA ao cromossomo, passando por suas alterações; Metodologia científica e redação de artigos científicos; Seminários de pesquisa; Toxicologia geral e experimental; e Tecnologia de desenvolvimento e produção de vacinas. O cronograma completo, com os dias e horários das disciplinas, além de toda a documentação necessária, pode ser consultado no Edital disponível no site www.unila.edu.br/mestrado/biociencias.

Já para o Mestrado IELA, as inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 15 de fevereiro, e o candidato pode inscrever-se em apenas uma disciplina. Estão sendo ofertadas vagas em três disciplinas: Fronteiras: sociedades, culturas e estéticas; O problema dos saberes na Filosofia: o moderno-contemporâneo, anglo-europeu; e Tópicos especiais em Estudos Latino-Americanos (Instrumentos de Investigación en Ciencias Sociales). Todas as informações sobre o programa de mestrado podem ser consultadas diretamente em programas.unila.edu.br/iela.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente nas secretarias dos mestrados: Biociências: +55 (45) 3529-2762 / 2107 – mestrado.biociencias@unila.edu.br/ IELA: +55 (45) 3576-7359 – secretaria.iela@unila.edu.br.