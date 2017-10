A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) anunciou a abertura do período de inscrições de mais dois programas de pós-graduação: o mestrado em Física Aplicada e o mestrado em Integração Contemporânea da América Latina (ICAL). Cada curso possui edital e formas de seleção específicos. Os selecionados iniciarão as atividades acadêmicas na Unila no primeiro semestre de 2018. Inscrições e curso são gratuitos.



Física Aplicada



O Mestrado em Física Aplicada oferta dez vagas em duas áreas de concentração: Física da Matéria Condensada e Física Teórica e Computacional. Os interessados podem se inscrever até 05 de dezembro, via formulário online. Do total de vagas, duas são reservadas para os candidatos que fizeram o Exame Unificado de Pós-Graduações em Física (EUF).

A seleção será realizada por meio da análise de histórico escolar do curso de graduação, curriculum vitae, proposta de pré-projeto ou nota obtida no EUF e entrevista. Toda a documentação e as normas para seleção podem ser conferidas no edital PPGFISA 24/2017, disponível no site do Programa https://www.unila.edu.br/mestrado/fisica.

Integração Contemporânea da América Latina

O edital que disciplina o processo de seleção do ICAL está disponível na página https://programas.unila.edu.br/ical/2017. Para 2018, o programa de pós-graduação oferta 18 vagas destinadas, preferencialmente, a candidatos que concluíram a graduação na área das Ciências Humanas e Sociais, Linguística, Letras e Artes.

As inscrições são gratuitas, on-line e devem ser realizadas até o dia 5 de novembro. No momento da inscrição, o candidato deverá encaminhar todos os documentos exigidos pelo edital, um projeto de pesquisa e uma carta de recomendação de dois docentes com quem teve relação acadêmica. A seleção será realizada com base na análise do projeto e em uma entrevista on-line. De acordo com o cronograma, o resultado final deve ser publicado no dia 8 de dezembro.

Outros cursos de pós-graduação

A Unila também está com vagas abertas para os seguintes programas de mestrado: Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (até 23 de outubro), Biodiversidade Neotropical (até 27 de outubro) e Literatura Comparada (até 03 de novembro). Na modalidade lato sensu, estão abertas as inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (até 31 de outubro). Ao todo, são ofertadas cerca de 100 vagas. Consulte os editais e as informações em https://www.unila.edu.br/cursos-pos-graduacao-inscricoes-abertas