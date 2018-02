Os candidatos aprovados para os 28 cursos da Unila e convocados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até esta quarta-feira, 07, para fazer sua matrícula on-line (etapa inicial e obrigatória do processo de matrícula). As normas e a documentação exigida devem ser consultadas no edital PROGRAD 004/2018 e anexos, disponíveis em goo.gl/3xoeos.

Os aprovados receberam um e-mail, no endereço cadastrado no Sisu, com o link para acessar o formulário de matrícula, usuário e senha. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br ou pelos telefones (45) 3576-7375 e (45) 3529-2775.

A matrícula presencial (segunda etapa do processo) está programada para o período de 19 a 21 de fevereiro, na Unila – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. Nestas datas, os aprovados ou seus procuradores deverão apresentar a documentação original anexada no cadastro on-line, para conferência e validação.

Lista de espera

Também termina nesta quarta-feira, 07, o prazo para a inscrição na lista de espera do Sisu. É a partir dessa lista que a Unila irá convocar os candidatos em chamadas posteriores. O estudante que não se inscrever na lista de espera perde o direito de concorrer a uma vaga. O Sisu publica as listas de espera na quinta-feira, 08.

Na sexta-feira, 09, a Unila irá enviar um e-mail aos candidatos inscritos na lista de espera com as instruções para as próximas etapas e chamadas da Universidade para as vagas que não forem ocupadas. Essas informações também serão disponibilizadas em edital. Na primeira chamada complementar, serão acrescentadas também em torno de 140 vagas não preenchidas por estudantes estrangeiros – o processo seletivo foi realizado no segundo semestre do ano passado e encontra-se na fase final.