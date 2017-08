Após as estreias do meia Guilherme Alves, vindo do Barra FC (SC) e do atacante Judson , emprestado pelo Red Bull Brasil, na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa Londrinense, o técnico Allan Aal aguarda a liberação no BID (Boletim Interno Diário) da CBF de mais dois reforços no Azulão. Tratam-se do meia Kadi, que vem de empréstimo do Coritiba FC , e o zagueiro Renan, emprestado pelo Red Bull Brasil. A documentação dos dois atletas já foram encaminhadas para a Federação Paranaense de Futebol.

Liderando a Taça Federação, o Foz do Iguaçu FC recebe no sábado, 26, às 19h, o Operário (Ponta Grossa) pela sexta rodada da competição. Nesta primeira fase os oito primeiros colocados se classificam para às quartas de final. O campeão conquista uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D 2018.

“Estamos trabalhando para que Renan e Kadi consigam estar aptos já para a partida diante do Operário e continuamos de olho no mercado em busca de pelo menos mais dois reforços”, explica Negreiros, Supervisor de Futebol do Foz do Iguaçu FC

Os ingressos antecipados para Foz do Iguaçu FC x Operário já estão a venda nos Estacionamentos Bismillah (Vila Portes) e no Bar do Natal (Anexo ao ABC) pelo valor promocional de R$ 10,00 (arquibancada) mais 1 kg de alimento.