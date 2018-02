A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu continua recebendo, até o dia 28 de fevereiro, as inscrições para o Concurso Público que visa o preenchimento de 134 vagas em 57 diferentes funções dentro da administração municipal.

As inscrições foram abertas no dia 2 de fevereiro e podem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site: www.fundatec.org.br. A taxa para participar do certame varia de R$ 45,00 a R$ 100,00 e deve ser paga até o dia 1º de março.

As provas devem ser aplicadas no dia 15 de abril, e o resultado final será divulgado no dia 28 de julho.

BANCA EXAMINADORA

Pelo menor preço – entre as empresas públicas interessadas em participar da realização do concurso – e pelo histórico de compromisso e confiança, a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), fundada em 1973, foi a que apresentou a melhor proposta para ser a banca examinadora do certame. A Fundatec é uma organização privada sem fins lucrativos e de utilidade pública federal, estadual e municipal.

A contratação da Fundatec recebeu o parecer favorável da Procuradoria Geral do Município (PGM), e está de acordo com disposto no Artigo 24, inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, que dispõe sobre os casos em que é permitida a dispensa de licitação.

A aplicação do concurso não onera os cofres públicos do Município, pois os serviços prestados pela Fundatec na aplicação do certame serão pagos exclusivamente com as taxas de inscrições.

A previsão do contrato é de utilizar R$ 1,2 milhão na realização do concurso. Caso o valor total não seja aplicado, o recurso excedente será destinado aos cofres do Município.

VAGAS

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Analista de Sistemas Júnior, Arquiteto Júnior, Biólogo Júnior, Cirurgião Dentista Júnior, Enfermeiro Júnior, Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro Agrônomo Júnior, Engenheiro Civil Júnior, Engenheiro Eletricista Júnior, Fiscal de Tributos Júnior, Fisioterapeuta Júnior, Médico do Trabalho Júnior, Nutricionista Júnior, Professor de Educação Física Nível II, Sanitarista Junior, Técnico em Turismo.

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO: Técnico em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho

NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Agente Fiscal de Preceitos Júnior, Assistente Técnico Fazendário Júnior, Auxiliar de Enfermagem Júnior, Auxiliar de Saúde Bucal Júnior, Auxiliar de Turismo, Auxiliar de Turismo Bilíngue, Operador de computador Júnior, Professor Nível I, Programador de Computador Júnior, Motorista de Veículos Pesados I.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Agente Comunitário de Saúde